Ташкент, , 09:03 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2020 года Узбекистан экспортировал 13,4 тыс. тонн хурмы на общую сумму $1,733 млн, сообщили в пресс-службе государственного таможенного комитета республики.

В ведомстве отметили, что валютная выручка от экспорта хурмы выросла на 28%. В Киргизию отправлено 50% от общего объема экспорта, в Россию — 39%. Кроме того, экспорт хурмы в Туркмению увеличился в 3,2 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — апреля 2020 года Узбекистан поставил в Россию плодоовощную продукцию на общую сумму $25,6 млн, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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