Ставрополь, , 09:06 — REGNUM Эксперимент по созданию «двухтрубной» системы водоснабжения планируют провести власти Ставрополья в одном из сельских поселений. Она позволит подавать техническую воду для полива отдельно от питьевой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

Возможности для использования альтернативных способов водоснабжения в сельской местности накануне, 22 октября, в ходе рабочей встречи обсудили глава Ставрополья Владимир Владимиров и министр жилищно-коммунального хозяйства края Романа Марченко.

Губернатор отметил, что в летние месяцы полив огородов в личных подсобных хозяйствах часто ведется питьевой водой из водопровода, что создает дополнительную нагрузку на сеть. Вместе с тем растут расходы населения, поскольку питьевая вода стоит значительно дороже технической.

«Глава края поручил начать подготовку к эксперименту по созданию на территории сельского муниципалитета в крае «двухтрубной» системы водоснабжения, которая позволит подавать техническую воду для полива отдельно от питьевой», — сказано в сообщении.

Владимиров подчеркнул, что жителям нужна вода для огородов по доступной цене, и «двухтрубная» система способна этот запрос обеспечить. Он поручил определить территорию, на которой начнется внедрение новой системы, и подготовить запрос на федеральную поддержку.

Читайте также: На Ставрополье будут активнее использовать подземные воды