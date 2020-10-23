Нур-Султан, , 08:41 — REGNUM Программы развития сёл в Казахстане раскритиковал депутат Сената республики Ахылбек Куришбаев на парламентских слушаниях по вопросам развития сельских территорий.

Он отметил недостатки в программе «С дипломом в село». В частности, более 70% выпускников по аграрным специальностям не хотят ехать в село. Это связано с низкой заработной платной, необеспеченностью жильем и плохими условиями.

Председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев добавил, что без развития села не будет развития государства. Он также отметил большой экономический, демографический и культурный потенциал развития села.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа представитель комитета телекоммуникаций министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Виталий Ярошенко заявил, что более 800 населенных пунктов не обеспечены интернетом.

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