Москва, , 08:15 — REGNUM Китайский автопроизводитель Dongfeng планирует создать для российского авторынка обновлённую версию семиместного кроссовера DFM 580. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Новое авто будет оснащено турбированным мотором и вариатором. На данный момент готовы спецификации двух новых версий автомобиля.

Комплектация Premium будет отличаться от версии Comfort мотором и коробкой передач. В остальном данные версии будут одинаковы. Комплектация Luxury получит опцию бесключевого доступа, круиз-контроль, электрический подогрев боковых зеркал заднего обзора, люк на крыше с электроприводом и атмосферную подсветку салона.

Экстерьер рестайлингового DFM 580 будет отличаться новым дизайном нижней части радиаторной решётки, прямоугольными противотуманными фарами и иными колёсными дисками.

Ранее стало известно, что китайский автопроизводитель Dongfeng Motor планирует начать в России продажи компактного кроссовера Dongfeng Glory 500 и пикапа Rich. Пока же модельная линейка Dongfeng в России состоит из моделей AX7 и кроссовера с индексом 580.

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