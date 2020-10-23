Нур-Султан, 23 октября 2020, 08:09 — REGNUM Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты в честь советского поэта Жубана Молдагалиева, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.
Монеты изготовлены из сплава мельхиор МН25 номиналом 100 тенге. На аверсе монеты изображен государственный герб Казахстана, номинал и национальный орнамент.
На реверсе монеты изображен портрет Жубана Молдагалиева. Монета выпущена в честь 100-летия со дня рождения писателя. Тираж составил 7 тыс. экземпляров.
Жубана Молдагалиева родился 5 сентября 1920 года, умер — 6 октября 1988 года. С 1940 по 1947 год служил в рядах Советской армии. Участник Великой Отечественной войны.