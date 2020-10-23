Омск, , 07:49 — REGNUM В Омской области продлевают налоговые льготы для бизнеса, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Пакет налоговых льгот для бизнеса представила на заседании областного Заксобрания 22 октября министр экономики региона Анна Негодуйко. Минэкономики подготовило пять законопроектов. Три — в рамках регионального антикризисного плана, два — по поддержке инвестиций. Депутатский корпус поддержал все законопроекты.

В Омской области продлили на три года срок действия налоговых каникул для впервые зарегистрированных ИП. Установлены льготы для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ), для резидентов и управляющих компаний промпарков и технопарков, а также для организаций, которые заключили соглашение с Минпромторгом России о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности.

Напомним, минэкономики Омской области подготовило законопроекты о продлении на 2021 год минимальных ставок по упрощенной системе налогообложения для 38 видов экономической деятельности и установлении минимальных ставок для 11 видов экономической деятельности. Законопроекты о продлении срока действия налоговых каникул для впервые зарегистрированных ИП, о предоставлении льгот по налогу на имущество коснулись 18 видов экономической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в условиях пандемии планируют продлить ряд действующих налоговых льгот для бизнеса, а также принять новые.

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