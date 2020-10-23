Токио, , 06:26 — REGNUM Соглашение о свободной торговле между Великобританией и Японией подписали британский министр внешней торговли Элизабет Трасс и глава японского министерства иностранных дел Тосимицу Мотэги, сообщается на сайте МИД Японии.

Церемония подписания прошла в Токио. Это событие стало первой крупной сделкой Великобритании после выхода из ЕС. Документ начнет действовать с января 2021 года.

Согласно соглашению, постепенно будут отменны пошлины на около 94% экспортных товаров Великобритании и примерно на 99% продукции производителей Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между Великобританией и Японией о заключении соглашения по свободной торговле начались 9 июня.

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