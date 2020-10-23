Кемерово, , 05:03 — REGNUM В каждом муниципалитете Кемеровской области будут сокращены затраты на новогоднюю иллюминацию и праздничные мероприятия. Сэкономленные средства направят на поддержку системы здравоохранения. Предлагается отказаться от закупки дополнительной иллюминации и искусственных ёлок, сократить количество ледовых и снежных фигур, пересмотреть траты на новогоднюю развлекательную программу. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

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«Наша задача — максимально поддержать систему здравоохранения Кузбасса. Сейчас во всех районах начинаются, а где-то уже состоялись закупки к предстоящим новогодним праздникам. Я предлагаю пересмотреть эти затраты, — отметил Цивилёв. — Разумеется, мы не будем отказываться от покупки подарков для детей-сирот и других социальных обязательств. Но необходимо перенаправить часть средств на нужды системы здравоохранения, так как именно это сейчас является первостепенным».

В правительстве региона уже предусмотрели механизм перераспределения средств. Предполагается, что деньги пойдут на выплаты медикам, работающим в «красных» зонах и на скорой, на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования, на проведение дополнительных тестов.

Так, администрация Новокузнецка планирует сократить расходы на организацию новогодних площадок — на 1,5 млн рублей.