Токио, , 04:44 — REGNUM На Токийской фондовой бирже 23 октября начались масштабные правительственные проверки в связи с крупным сбоем компьютерной системы биржи 1 октября, который привёл к прекращению работы крупнейшей в Азии торговой площадки на целый рабочий день. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

По его данным, в настоящее время инспекторы министерства финансов Японии работают как в офисах биржи, так и в помещениях компании, управляющей этой финансовой площадкой. В ходе проверки также проводится опрос сотрудников о деталях произошедшего.

Напомним, перед самым началом работы Токийской фондовой биржи 1 октября было объявлено о возникших трудностях, а также о том, что размещённая на момент публикации сообщения «рыночная информация будет недействительной». Позднее было опубликовано сообщение, что работа биржи приостановлена до конца дня.

Как сообщало ИА REGNUM, Токийская фондовая биржа (ТФБ), не работавшая в течение всего предыдущего дня из-за технического сбоя, 2 октября возобновила торги.

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