Тегеран, , 09:43 — REGNUM 22 октября генеральный директор Иранской организации по возобновляемым источникам энергии Али Шабнавард заявил, что около 28 электростанций будут введены в эксплуатацию к концу текущего иранского календарного года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Шабнавард отметил, что в настоящее время около 54 компаний строят электростанции на возобновляемых источниках энергии, используя в основном солнечную и ветряную энергию.

Он подчеркнул, что на основе данных, полученных от соответствующих экспертов, квалифицирующихся на строительстве электростанций на возобновляемых источниках энергии, ожидается, что 28 электростанций на возобновляемых источниках энергии будут введены в эксплуатацию к концу текущего иранского года.

Используя новые электростанции, страна закачает в национальную энергосистему более 493,5 тысячи киловатт-часов (кВтч) электроэнергии из возобновляемых источников и сумеет сэкономить 140 миллионов кубометров ископаемого топлива, 109 миллионов литров воды, а выбросы углекислого газа сократятся на 318 тысяч тонн в процессе выработки электроэнергии.