Тегеран, , 09:20 — REGNUM Восьмое заседание пакистано-иранского Совместного комитета по пограничной торговле завершилось в Кветте подписанием меморандума о взаимопонимании по укреплению торговых отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 октября.

Глава иранской делегации Мандана Зангане, являющийся заместителем губернатора юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, а также глава пакистанской делегации Абдул Вахид Марват подписали меморандум о взаимопонимании на заключительном заседании двухдневной встречи.

На церемонии подписания присутствовали генеральный консул Исламской Республики Иран в Кветте Хасан Дарвишванд и генеральный консул Пакистана в Захедане Мохаммад Рафи. Стороны призвали к упрощению таможенного регулирования, координации действий по устранению барьеров в торговле, развитию приграничных рынков, борьбе с торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков.

Губернатор пакистанского Белуджистана Аманулла хан Ясинзай заявил, что правительство Пакистана уделяет особое внимание поддержанию сердечных экономических отношений со своими соседями.

«Пакистанское правительство привержено расширению взаимодействия со своими соседями, особенно с дружественной и братской страной Ираном», — отметил он.