Тегеран, , 08:22 — REGNUM 21 октября управляющий Центральным банком Ирана (CBI) Абдолнассер Хеммати призвал Международный валютный фонд (МВФ) предоставить кредиты, необходимые для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 октября.

Глава иранского Центробанка сделал это замечание, обращаясь на видеоконференции к управляющим центральными банками государств Ближнего Востока и Северной Африки.

«От МВФ ожидается, что он будет действовать быстро, без какой-либо дискриминации и влияния политического лоббирования или давления со стороны других стран, включая США», — сказал Хеммати.

Он подчеркнул, что вирус SARS-CoV-2 нанес ущерб многим странам, при этом отметив: «Несмотря на суровые санкции США и сложную ситуацию, с которой сталкивается наша страна, Ирану удалось сдержать эту проблему и добиться прогресса в своей экономической политике».

Хеммати также сообщил, что нынешняя ситуация заставила многие страны мира столкнуться с проблемами бюджета и ликвидности, причём Иран не является исключением.

«Ирану удалось принять соответствующие меры, опираясь на собственные средства, но проблема заключается в том, что незаконные санкции США лишили Иран доступа к финансовым ресурсам в отсутствие какой-либо логики», — заявил он.