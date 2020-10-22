Москва, , 22:22 — REGNUM Переход экономики на новые технологии — необходимость сегодняшнего дня, подчеркнул министр

Идеи «зеленого роста» и «зеленого развития» ставят задачу наращивания темпов экономического роста при минимальном воздействии на окружающую среду. Поэтому переход на низкоуглеродные, экологически чистые технологии на основе инновационных решений в области науки и техники — необходимость сегодняшнего дня, заявил Член Бюро Высшего совета «Единой России», министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в ходе работы площадки «Партийная поддержка «зеленой экономики», организованной в рамках межпартийного форума «ШОС+».

Он рассказал участникам, какие цели реализует Россия для решения этой и других экологических задач. «Указом Президента РФ Владимира Путина экология определена в числе приоритетных национальных целей развития России до 2030 года. Одна из основных задач нацпроекта «Экология» — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», — сообщил он.

Приоритетные направления политики в области обращения с ТКО — предотвращение образования отходов, максимальное использование исходного сырья и материалов и переработка отходов. С 1 января 2019 года в России уже начали действовать новые экологические требования. Более 80% субъектов перешли на новую модель управления. К 2024 году планируется увеличить долю утилизации ТКО с четырех до 36%.

«Отдельно хочу отметить значимую роль наших партнеров по объединениям ШОС и БРИКС в наращивании международного сотрудничества по линии «зеленого», экологически чистого развития. Приоритетной эта тема является в рамках «Группы двадцати», ОЭСР, ЮНЕП и других международных площадок», — отметил глава Минприроды РФ.

Он добавил, что для развития международного сотрудничества Минприроды России активизировало взаимодействие и в формате ШОС. Успешно прошла первая встреча Министров окружающей среды государств-членов ШОС, на ней утвердили программу экологического благополучия городов ШОС.

«С партнерами по ШОС развиваем двустороннее сотрудничество, в том числе с Казахстаном, Китаем, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном. Сформирована солидная договорно-правовая база, действуют рабочие механизмы. Активно развиваем взаимодействие по природоохранной линии со странами БРИКС, инициированное российской стороной в 2015 году. В этом году, являясь председателями в объединении, провели встречу министров, продолжаем активно укреплять архитектуру нашего сотрудничества, работаем над его наполнением конкретным содержанием», — рассказал Дмитрий Кобылкин.

По инициативе России создана уникальная площадка — платформа экологически чистых технологий БРИКС, на базе которой инициирован ряд программ. Выделена рамочная программа «Чистые реки БРИКС», в основу которой легла одна из наиболее актуальных глобальных проблем — загрязнение водной среды пластиковыми отходами.

«Очень рассчитываем, что природоохранное сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС получит политическую поддержку со стороны правящих партий стран-участников, что отвечает нашей общей задаче — сохранению планеты Земля и обеспечению благоприятной окружающей среды для наших граждан», — резюмировал министр природных ресурсов и экологии РФ.

Форум «ШОС+», проходящий на площадке «Единой России», продолжит свою работу в пятницу, 23 октября. На нем организованы шесть площадок, где обсуждаются вопросы межрегионального взаимодействия, развития цифровых технологий, экономики, производства — в том числе, с точки зрения снижения его воздействия на окружающую среду. Важное место занимает вопрос международного сотрудничества — в частности, во время борьбы с пандемией коронавируса. Главная тема — «Экономика для людей».

Провести межпартийный форум «ШОС+» ранее предложил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Эту инициативу поддержали лидеры основных правящих парламентских партий стран ШОС. Мероприятие подобного масштаба в онлайн-формате проходит впервые в мире. В работе принимают участие более 40 стран.