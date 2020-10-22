Бишкек, 22 октября 2020, 22:05 — REGNUM С начала октября 2020 года в республиканский бюджет Киргизии поступило 6 млрд 881 млн сомов (6 млрд 560,2 млн рублей), что на 2 млрд 710,5 млн сомов (2 млрд 584,1 млн рублей), или на 28,2% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.
В министерстве финансов столь резкое снижение доходов казны объясняют сложившейся из-за пандемии коронавируса экономической ситуацией.
Также стало известно о том, что с начала октября текущего года республиканский бюджет израсходовал 6 млрд 144 млн сомов (5 млрд 857,5 млн рублей).
В том числе:
- на зарплаты бюджетникам — 1 млрд 460 млн сомов (1 млрд 391,9 млн рублей);
- на выплату пенсий — 1 млрд 834 млн сомов (1 млрд 748,5 млн рублей);
- на выплату соцпособий — 769 млн сомов (733,1 млн рублей);
- на здравоохранение — 883,5 млн. сомов (842,3 млн рублей).