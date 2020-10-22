Бишкек, , 21:55 — REGNUM «Из-за того, что граница с Китаем закрыта, предприниматели не могут получить свои товары, на которые ранее взяли большие кредиты. При этом помощь властей бизнесу есть только на бумаге», — заявила глава Ассоциации рынков Киргизии Дамира Долоталиева на встрече с министром экономики Санжаром Муканбетовым.

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По ее словам, из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса киргизстанские предприниматели и грузоперевозчики не могут получить свой товар из Китая на протяжении вот уже пяти месяцев.

Долоталиева отметила, что предприниматели просят власти увеличить пропускную способность на киргизско-китайской границе и помочь получить и растаможить товар.

«Торговцы готовы уже выйти на бессрочный митинг. Они грозятся прекратить платить все налоги и взносы в Соцфонд с 1 ноября текущего года», — подчеркнула глава Ассоциации рынков.