Загреб, , 21:21 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович представил 22 октября дополнительный пакет мер по поддержке экономики страны.

Новые меры должны удерживать уровень безработицы, ликвидность компаниий и обеспечить меньшее снижение роста экономики, чем прогнозировалось на этот год.

Пленкович заявил на пресс-конференции, что первая мера заключается в сокращении рабочего времени на 70 процентов, до сих пор сокращение составило 50 процентов, а максимальная финансовая поддержка на одного работника в месяц составит 2800 кун (около 370 евро), сообщает портал B92.

Он уточнил, что это означает, что в неделю, в которой пять рабочих дней, по последним мерам, работник может работать полтора дня, а государство компенсирует оставшиеся три с половиной рабочих дня.

Вторая, по его словам, наиболее важная мера — это введение уровней поддержки в соответствии с падением товароборота.

Таким образом, поддержка в размере 2000 кун (260 евро) предоставляется при падении товарооборота как минимум на 40 процентов, 4000 кун (530 евро) на одного рабочего — при падении товарооборота на 60 процентов и выше.

Он добавил, что получатели поддержки будут освобождены от уплаты взносов.

Дополнительные меры охватывают период в три месяца — октябрь, ноябрь и декабрь.