Нью-Йорк, США, , 20:45 — REGNUM Торги на Уолл-стрит 22 октября проходят нестабильно, основные индексы рынка движутся разнонаправленно.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 96,50 пункта (0,34%), до 28 307,32 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,48 пункта (0,31%), до 3446,04 пункта, индекс Nasdaq вернулся к уровню закрытия и находится на отметке 11 484,93 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября торги на фондовом рынке США начались с роста индексов, однако уже через час после старта сессии они оказались в «красной зоне».

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