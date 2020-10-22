Гавана, , 20:37 — REGNUM Ущерб Кубы от торгового эмбарго США за последний финансовый год составил более $5,5 млрд, 22 октября сообщает агентство Reuters.

Дело в шляпе Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно заявлению правительства Кубы, экономический ущерб от эмбарго с апреля 2019 года по март 2020 года составил $5,57 млрд. Это на $1,226 млрд больше, чем в прошлом году.

Общая сумма ущерба от американского эмбарго, введенного после революции 1959 года на Кубе, составляет около $144 млрд.

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