Москва, , 20:28 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в сентябре выросли в среднем на 0,1% по сравнению с августом, в годовом выражении рост ускорился до 2,4% с 2,3% месяцем ранее. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

За январь-сентябрь 2020 года потребительские цены на бензин выросли на 2,2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 1,8%.

При этом цены на бензин от производителей в сентябре снизились в среднем на 4%, а в годовом выражении — выросли на 5%. С начала года бензин у производителей подорожал на 14,3%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 5,9%.

В среднем по России потребительские цены на бензин в сентябре в 2,2 раза превышали цены производителей, что соответствует показателю прошлого года.

В течение месяца рост потребительских цен на бензин на 0,2% и более зафиксирован в 29 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подорожал в Магаданской области — на 2,0%. Снижение цен отмечено в 12 регионах, в том числе в Туве — на 2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за месяц в среднем не изменились.