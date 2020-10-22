Пекин, , 20:27 — REGNUM Несмотря на проблемы и ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, Китай в первые три квартала текущего года сохранил на стабильно высоком уровне объемы внешних инвестиций в экономику и инфраструктуру стран, расположенных на маршруте «Пояса и пути». Об этом 22 октября сообщает Синьхуасо ссылкой на заявление официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна.

Как отмечено на специальной пресс-конференции, за девять месяцев текущего года китайские компании, занятые в проекте, в целом несколько увеличили масштабы инвестиций. Отдельно подчеркнуто, что почти на 30% при этом вырос объем непрямых финансовых капиталовложений из Китая, которые превысили 13 млрд долларов.