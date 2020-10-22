Москва, , 19:53 — REGNUM На Украине после нескольких госпереворотов такое состояние экономики, как будто по стране прошла целая серия пандемий, сообщил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Отрасли промышленности, созданные поколениями граждан Советского Союза, гордость СССР и самой Украины — прекратили своё существование, отметил российский президент.

«Посмотрите на Украине: 2004 год — одна революция, 2014 год — другая революция, переворот государственный. Результат? Посчитайте статистику самих украинских служб статистических, падение производства, как будто у них не одна пандемия прошла там уже. Некоторые отрасли производства, которыми гордился весь Советский Союз и сама Украина, авиастроение, судостроение, ракетостроение, это то, что создавалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками. И чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина — этого почти ничего не существует», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Валдай» проводится в Москве с 20 по 22 октября. Его центральная тема — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

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