Ново-Огарево, Московская область, , 19:52 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел возможности ввести в стране ограничительные меры из-за коронавируса, так как это повлекло бы серьёзные последствия для экономики. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Президент Лукашенко — мы с ним разговаривали много раз — прекрасно понимал всю угрозу коронавируса. Но у Белоруссии нет таких золотовалютных резервов, нет такого разнообразия экономического ландшафта», — сказал он.

По словам Путина, Лукашенко признавался, что «вынужден был просто сохранить дееспособность экономики».

Вместе с тем президент России отметил, что ситуация в Белоруссии в условиях пандемии «не хуже, чем во многих других странах, на самом деле».