Москва, , 19:25 — REGNUM Стоимость литра бензина в России за период с 12 сентября по 19 октября в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 45,81 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

АЗС Gazprom-neft.ru

Средняя цена на дизельное топливо, по данным ведомства, также не изменилась за неделю и составляет 48,07 рубля за литр.

По состоянию на 19 октября средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,21 рубля, марки АИ-95 — 46,97 рубля, что соответствует показателям предыдущей недели. При этом бензин марки АИ-98 подорожал на три копейки — до 53,23 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 12 центрах субъектов Федерации. Наиболее существенно он подорожалв Нарьян-Маре — на 0,4%.

Снижение цен на бензин отмечено в Саратове, Симферополе, Йошкар-Оле и Владивостоке — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены бензин за неделю в среднем не изменились.