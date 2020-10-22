Ново-Огарево, Московская область, , 19:17 — REGNUM Инфляция в России по итогам 2020 года должна уложиться в рамки целевого показателя в 4%. Об этом 22 октября заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

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"Я разговаривал с председателем Центрального банка, скорее всего, мы будем в рамках ожидаемых значений, где-то в районе 4%», — сказал глава государства.

Путин отметил, что на текущий момент инфляция в России в годовом выражении составляет 3,9%.

Согласно данным Росстата, инфляция в стране за период с начала октября достигла уже 0,3%, с начала текущего года года — 3,2%. В сентябре ведомством впервые за год была зафиксирована месячная дефляция в размере 0,1% после нулевой инфляции в августе.