Подгорица, , 19:05 — REGNUM Общий приток прямых иностранных инвестиций в черногорскую экономику за восемь месяцев 2020 года составил 468,2 миллиона евро, при этом 148,3 миллиона ушли из страны, сообщает центробанк Черногории CBCG.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций, то есть разница между их притоком и оттоком, в августе составил 319,9 миллиона, что на 23,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Общий приток прямых иностранных инвестиций снизился на 9,1 процента по сравнению с аналогичным периодом, что является результатом сокращения вложений в акционерный капитал», — говорится в сообщении центробанка.

За счет вложений резидентов за границу из страны оттекло почти 17 млн евро, а отток средств нерезидентов, вложенных в Черногорию, составил 131,4 млн евро.