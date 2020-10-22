Ново-Огарево, Московская область, 22 октября 2020, 18:59 — REGNUM Льготы по налогам для бизнеса в России могут быть продлены. Об этом он заявил 22 октября президент Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
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Глава государства отметил, что «облегчённый» режим для предпринимателей рано или поздно закончится.
По его словам, необходимости в жестких ограничениях и закрытии предприятий из-за новой волны эпидемии коронавируса на сегодняшний день нет, но поддержка ряда отраслей может быть скорректирована.