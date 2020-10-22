Ново-Огарево, Московская область, , 18:59 — REGNUM Льготы по налогам для бизнеса в России могут быть продлены. Об этом он заявил 22 октября президент Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» — трансляция»

Глава государства отметил, что «облегчённый» режим для предпринимателей рано или поздно закончится.

По его словам, необходимости в жестких ограничениях и закрытии предприятий из-за новой волны эпидемии коронавируса на сегодняшний день нет, но поддержка ряда отраслей может быть скорректирована.