Москва, , 18:47 — REGNUM Входящая в Группу «ФосАгро» крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» нарастали поставки российским аграриям почти на 10% за 9 месяцев года. Объем уже поставленных отечественным сельхозпроизводителям минеральных удобрений составил 2,93 млн тонн.

Реализация собственной продукции производства ФосАгро выросла на 6,4% и составила 2,44 млн тонн. Более 80% этого объема приходятся на фосфорсодержащие удобрения, продажи которых увеличились на 5,3%. Продажи азотных удобрений выросли на 12% — до 416 тыс. тонн. Поставки продукции других производителей региональными компаниями сети «ФосАгро-Регион» составили около 480 тысяч тонн.

Засушливая погода в основных аграрных регионах страны привела к росту спроса на жидкие-комплексные удобрения — в 2,8 раза в регионах Черноземья, более чем в 2 раза — в Сибири, в 1,4 раза — в регионах Юга России. Также максимальной востребованностью на рынке пользовались сложные фосфорсодержащие удобрения с серой, применение которых обеспечило высокое содержание протеина и клейковины в продовольственной пшенице. Стабильную динамику прироста демонстрирует спрос аграриев на гранулированный сульфат аммония, производство которого начал Балаковский филиал АО «Апатит» (группа «ФосАгро») весной этого года.

«ФосАгро-Регион» продолжила расширять географию присутствия. Осенью 2020 г. в Рязани начал работу новый, 18-й по счету, региональный сбытовой центр компании. Поставки продукции «ФосАгро» могут быть удвоены в ближайшие три года, на это позволяет рассчитывать стабильно растущий спрос на минеральные удобрения в регионе. Сейчас ведется работа над созданием пятого по счету центра дистрибуции в Ростовской области. А в Черноземье уже готовятся к открытию очередного центра дистрибуции «ФосАгро-Регион».

"За 9 месяцев этого года доля российских сельхозпроизводителей в поставках ФосАгро превысила 30%, — комментирует генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Обеспечение российских потребителей ФосАгро под озимый сев мы ведем в приоритетном порядке. Урожай этого сезона, его высокое качество, а также поддержка Минсельхозом России инициатив по повышению плодородия почв, реализуемых аграриями, позволяет ожидать высоких темпов формирования запасов минеральных удобрений под полевые работы следующего года. В то же время, мы внимательно изучаем возможные последствия дефицита влаги, наблюдавшегося на старте озимого сева, и будем готовы ближайшей весной предложить эффективные системы минерального питания для коррекции состояния посевов с применением современных NPK-удобрений. Российский рынок для нас — неизменный приоритет, в том числе и потому что именно в России сегодня наиболее востребованы инновационные марки минеральных удобрений, повышающие устойчивость урожая к погодным катаклизмам и обеспечивающие высокое качество ключевых сельхозкультур. Сегодня в продуктовом портфеле ФосАгро — более 50 марок, из которых 19 — уникальные для России комплексные удобрения с микроэлементами в одной грануле. Сегодня мы проводим их практическую проверку совместно с крупнейшими российскими агрохолдингами в ряде регионов Черноземья».

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