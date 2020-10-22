Подгорица, , 18:31 — REGNUM Согласно данным оператора рынка электроэнергии Черногории (COTEE) за первые девять месяцев 2020 года привилегированным производителям было выплачено 14,27 миллиона евро во для стимулирования производства электроэнергии из возобновляемых источников. В этом году они произвели 290,9 миллиона киловатт-часов, и льготы были выплачены 31 электростанции, принадлежащей 20 компаниям.

С мая 2014 года по конец сентября этого года привилегированным производителям было выплачено 47,1 миллиона евро.

В этом году 6,86 млн евро за ветряную электростанцию Крново получила компания Krnovo Green Energy, которая за первые девять месяцев произвела 134,2 млн кВтч. Установленная мощность ВЭС Крново составляет 72 мегаватта, а плановая годовая выработка — от 200 до 230 гигаватт-часов.

Компания Možura Wind Park, которая управляет ВЭС Можура, за первые девять месяцев получила 4,46 миллиона евро в виде льгот на 92,3 миллиона кВтч.

Из владельцев малых гидроэлектростанций (мГЭС) наибольшее вознаграждение в размере 855 957 евро за первые девять месяцев получила компания из Беране Hidroenergija Montenegro, которая имеет семь мГЭС (Езерштица, Быстрица, Орах, Рмуш, Спалевичи, Шекулар и Еловица 2).

Из владельцев пяти солнечных электростанций наибольшее количество льгот в размере 67 042 евро получила даниловградская компания Eco Solar System для завода в Мартиничах.