Подгорица, , 18:24 — REGNUM Прогнозы показывают, что в Черногории будет самая сильная рецессия в регионе Западных Балкан, говорится в отчете Всемирного банка. Спад оцениваниется оцениваемая в 12,4% ВВП, в основном из-за ее сильной зависимости от туризма.

Черногория Geologicharka

Отмечается, что летний сезон 2020 года — худший в истории страны.

В результате кризиса и без того высокий государственный долг достигнет нового максимума, что потребует жесткого фискального управления и управления долгом в ближайшие годы.

Пандемия коронавируса вызвала глубокую рецессию в регионе Западных Балкан с падением как внутреннего, так и внешнего спроса, за которым последовало ухудшение цепочек поставок, что привело к отрицательному росту во всех шести странах региона в 2020 году.