Тюмень, , 18:18 — REGNUM В Тюменской области задержали фуру с тоннами контрафактной одежды. Ущерб правообладателям исчисляется суммой в 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Фура была загружена спортивными костюмами, толстовками, брюками, футболками и куртками популярных мировых брендов Chanel, Versace, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Converse, New Balance, Levi’s и других — около 20 тыс. единиц.

«Установлено, что одежда от Armani и Asics произведена в Турции, Converse — в Корее, Chanel и Versace — в Киргизии. Страны происхождения остальной «брендовой» одежды установить не удалось», — сообщил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Тюменской таможни Роман Шепер.

Отмечается, что с начала года мобильными группами таможни выявлено около 80 тыс. единиц контрафактных товаров. Всех нарушителей ждёт административная и уголовная ответственность.