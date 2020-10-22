Москва, , 18:16 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях Центрального банка РФ внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Центральный банк РФ Лазебный Иван © ИА Красная Весна

Инициатива содержит предложения по расширению полномочий ЦБ РФ, возлагая на него задачу по обеспечению условий для восстановления роста экономики, а также обеспечение темпов стабильного развития экономики страны во взаимодействии с правительством Российской Федерации.

Авторы уверены, что положительные результаты проводимой денежно-кредитной политики в стране должны оцениваться с учетом конкретных показателей экономического роста.

Финансово-экономическая ситуация в стране как никогда требует усиления координации действий Банка России и правительства, в том числе по поддержанию общего целевого уровня инфляции.

Все решения, принимаемые на уровне различных министерств и ведомств, должны проходить «инфляционный аудит», то есть стратегическое и тактическое планирование осуществлять с учетом прогнозируемых инфляционных процессов в экономике, подчеркнули парламентарии.

Кроме того, в развитие политики «дедолларизации» экономики при повышении волатильности курса, которая превышает установленные заранее ориентиры, Банку России дается право использовать весь набор необходимых инструментов, вплоть до прекращения торгов с иностранной валютой.