Архангельск, , 18:04 — REGNUM За последние семь лет частные компании вложили в развитие инфраструктуры порта Архангельск 25 млрд рублей. Об этом на форуме «Порты Арктики» в Архангельске заявил глава Ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» Сергей Смирнов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, за это время в порту были модернизированы терминалы стивидорных компаний и построен производственно-логистический комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские портовики заявляли, что состояние подъездных путей к порту Архангельск является основным фактором, сдерживающем развитие гавани.