Москва, , 18:32 — REGNUM В России следует рассмотреть вопрос о введении новой системы налогообложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала индивидуальный предприниматель, депутат от Партии Роста в совете Ямашинского сельского поселения в Альметьевском районе Татарии Лариса Ковальчук.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя интервью президента бизнес-объединения «Опора России» Александра Калинина, предприниматель отметила, что статистика регистрации новых организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП), а также данные об их аннулировании не совсем правильно отражают реальное положение дел в экономике. Многие предприниматели для удобства регистрируют сразу несколько ИП и ООО для ведения разного бизнеса.

«Закрывать ООО сразу — не вариант, ведь при ликвидации под проверку попадают данные за последние три года работы. Поэтому три года сдаются нулевые отчеты и потом спокойно предприятия закрываются. Если заморачиваться с нулевыми отчетами не хочется, тогда «с глаз долой из сердца вон» предприятия закрывают сразу», — рассказала Ковальчук.

Однако в существующей системе штрафов регистрация и содержание ИП обходится намного дешевле, что также накладывает свой отпечаток на ведение предпринимательской деятельности и статистические данные.

«Возьмем для сравнения ЕНВДшников — магазины, продающие алкоголь и сигареты. Раньше все были ИП, в начале 2000-х годов изменили систему продажи алкоголя, появились требования: только ООО, минимальные уставный капитал и площадь. Все открыли ООО. Кто-то остался ИП, переведя на ООО только продажу алкоголя, некоторые закрыли свои ИП, чтобы не делить учет. Сейчас требования стали жестче: ЕГАИС, «Меркурий», «Ветис», «Честный знак». И платить за все системы (содержать штат, покупать оборудование, делать ЭЦП и прочее) стало очень дорого. Те, кто уходил под чужую лицензию, сейчас после снижения стоимости лицензии, купили себе свою, значит, они ООО свои не закроют. Переведут туда и пиво, и сигареты, и чтобы не платить страховые взносы за себя, свои ИП могут закрыть», — сообщила представитель Партии Роста.

При этом рассуждения Калинина о расчете НДС Ковальчук назвала в корне не верными. В интервью тот заявил, что для предпринимательского сообщества был бы выгоден налоговый вычет по НДС исходя из суммы уплаченных страховых взносов, но не более 50%. Например, если компания должна заплатить 1 млн рублей НДС, то, по предложению Калинина, этот показатель можно было бы снизить до 500 тыс. рублей за счет страховых отчислений, что помимо экономии приведёт к обелению зарплат в стране.

«Страховые взносы и зарплата работникам включаются в расходы полностью при расчете налога на прибыль, если мы говорим про ООО. Если брать ИП, то страховые взносы также включаются в расходы при исчислении НДФЛ. Здесь надо говорить о другом. Даже если у нас убыток и налог на прибыль не начисляется, если не говорить об авансовой системе уплаты налога на прибыль, то НДС у нас практически всегда к уплате. Вот об этом надо говорить — об отсрочке уплаты НДС или сделать отчетным периодом год, ведь мы обычно все налоги считаем за год. У ИП декларация 3-НДФЛ годовая, а декларация по НДС квартальная. На лицо полное несоответствие. Ведь ИП доход считает за год и возникает путаница с НДС — в одном квартале к уплате, в другом — к возмещению всегда имеет место быть», — заявила Ковальчук.

По мнению предпринимателя, в России стоит задуматься о кардинально новых системах налогообложения. Например, исключить системы НДС при выручке в первые годы с момента создания организации, на тот случай, если в бизнес-плане нет слишком крупных показателей по ней.

«Пусть будет УСН. При оборотах свыше определенной суммы автоматически переводить на ОСНО. Ведь почему сейчас мелкий бизнес мучается с НДС? Потому, что крупные заказчики сидят на НДС и требуют документы с выделенным НДС. А мелкаши, вместо того, чтобы платить 6% с выручки или 15% с прибыли, платят НДС 20% и НДФЛ 13%», — подытожила Ковальчук.

Читайте ранее в этом сюжете: Коллектор назвал льготную ипотеку «надуваемым пузырём»