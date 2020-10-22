Нижний Новгород, , 17:50 — REGNUM Нижегородские власти направили 934 млн рублей на ремонт дорог в Нижнем Новгороде в 2021 году. Как отмечают в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, эти деньги предоставлены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Из этой суммы 904 млн рублей профинансировала федеральная казна, а оставшиеся 30 млн рублей — городской бюджет.

«В настоящее время уточняется ремонтный перечень дорог на будущий год, составляются дефектные ведомости. До конца осени мы планируем разыграть первую часть от общего объема работ следующего года, вторую — до конца этого года», — уточнил директор департамента Александр Герасименко.

Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Новгороде реализуется с 2019 года. В минувшем году на эти цели было выделено около 935 млн рублей, а в текущем — порядка 495 млн рублей.