Париж, , 18:09 — REGNUM Французское правительство выделит субсидии в размере 7 000 евро предприятиям, нанимающим на работу молодых людей из неблагополучных районов в возрасте до 26 лет. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Reuters.

Правительство выплатит по 7 000 евро предприятиям, нанимающим по длительному трудовому контракту (CDI) молодых людей из около 1 500 неблагополучных районов, которые будут определены муниципальными властями французских городов.

Как заявила министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн, эта мера будет действовать до 31 декабря и может быть продлена еще на год.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВП Франции за сентябрь 2020 года снизился на 5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Банка Франции, опубликованные в четверг, 8 октября.

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