Москва, , 17:38 — REGNUM Приоритетными задачами в строительной отрасли на ближайшую перспективу являются недопущение роста цен на жильё и формирование максимального предложения на рынке в связи с продлением программы льготной ипотеки. Об этом заявил 22 октября вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ипотека Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«На ближайшее время наша задача — не допустить роста цен, сформировать максимально предложение», — сказал он, выступая на коллегии Минстроя.

Хуснуллин отметил, что программа уже позволила большому числу людей улучшить свои жилищные условия и значительно поддержала отрасль в условиях пандемии.

Вице-премьер также сообщил, что программа льготной ипотеки будет иметь значение и для национального проекта по жилью, она учтена при корректировке плана его реализации.

Напомним, на минувшей неделе Министерство финансов по поручению президента России Владимира Путина внесло в правительство проект постановления о продлении программы субсидирования ипотеки по льготной ставке 6,5% на квартиры в новостройках до 1 июля 2021 года.

Согласно данным Минфина, на середину октября в рамках программы было заключено около 225 тысяч кредитных договоров на общую сумму свыше 630 млрд рублей. Таким образом, использовано почти 70% запланированного лимита программы в 900 млрд рублей.

По оценкам ведомства, продление программы до середина 2021 года позволит дополнительно выдать 354 тысячи кредитов на 1,1 трлн рублей, в том числе ещё порядка 90 тысяч кредитов на 270 млрд рублей — до конца текущего года.