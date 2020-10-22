Москва, 22 октября 2020, 17:07 — REGNUM Центральный банк РФ уже достаточно низко опустил величину ключевой ставки и, скорее всего, не станет понижать ее еще сильнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России 23 октября примет решение о величине ключевой ставки.
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