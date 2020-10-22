Москва, , 17:07 — REGNUM Центральный банк РФ уже достаточно низко опустил величину ключевой ставки и, скорее всего, не станет понижать ее еще сильнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Центральный банк РФ Лазебный Иван © ИА Красная Весна

«Я думаю, что пока ключевая ставка ЦБ РФ останется на прежнем уровне. Они и так ее достаточно агрессивно снизили и теперь будут следить за тем, что даст в плане развития экономики предыдущее снижение. В какой степени оно себя проявит. Так что, скорее всего, Банк России сделает паузу», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России 23 октября примет решение о величине ключевой ставки.

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