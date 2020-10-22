Чебоксары, , 17:05 — REGNUM В Чувашии в январе-сентябре 2020 года населению было оказано платных услуг на 34 931,4 млн рублей, что на 13,2% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в январе-сентябре 2020 года составил 22,4% против 23,1% в январе-сентябре 2019 года, сообщает Чувашстат.

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В структуре объема платных услуг населению 78,7% приходилось на коммунальные, телекоммуникационные, бытовые, транспортные и жилищные услуги.

Рост по сравнению с прошлым годом произошёл в сфере коммунальных услуг (100,4%), оказании услуг пожилым и инвалидам (102,6%), а также ветеринарных услуг (112,6%). Наибольшее падение — в сферах санаторно-курортных услуг (38,6%), культуры (42,9%), физкультуры и спорта (47,5%), туризма (48,8%).