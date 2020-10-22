Москва, , 16:41 — REGNUM Принятый Госдумой РФ в первом чтении законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% для лиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, не повлияет на бюджет и жизнь рядовых граждан. Об этом заявил сопредседатель «Партии роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

«Дефицит бюджета в этом году ожидается в несколько триллионов рублей. 60 миллиардов — это всего-навсего 0,3% от доходов бюджета. Погоды они не сделают, да и к тому же, как было обещано президентом, направят эти деньги на помощь больным детям. Кстати, после аргумента о цели этого изменения, обсуждать что-либо дальше как-то даже некомфортно. Как говорится, святое дело. Да и после того, как Госдума исключила из налоговой базы этих 15% страховых выплат и средств, вырученных от продажи недвижимости и автомобилей, разговаривать, вроде как, и не о чем», — сказал Коган.

По его словам, изменения напрямую затронут лишь 0,5% населения России.

Экономист полагает, что такой законопроект будет сродни «ящику Пандоры», который будет постоянно открываться в зависимости от надобности: «Завтра у нас найдутся другие святые цели, и каждый раз будет соблазн еще немного «отщипнуть от богатых», чтобы бедным жилось лучше. И этот соблазн будет только увеличиваться: начав, нашим властям будет очень сложно остановиться. Сначала НДФЛ повысят с 5 миллионов, затем с 2,5−3, и так далее. И наша плоская шкала налогообложения быть плоской, увы, навеки перестала. И чем дальше, тем более извилистой она может становиться».

Коган подчеркнул, что итог уже известен заранее: «Бюджет останется без налогов богатых, ну, а бедные станут еще беднее. К сожалению, борьба за равенство и справедливость всегда приводит к обратному результату. C’est la vie, как говорят французы».