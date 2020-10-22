Москва, 22 октября 2020, 16:32 — REGNUM Население РФ боится девальвации рубля и предпочитает иметь на руках не бумажки, гарантированные Банком России, а какой-то реальный товар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что средние траты российских домохозяйств на товары повседневного спроса превысили за девять месяцев 2020 года показатели прошлых лет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательского холдинга «Ромир», в марте 2020 года расходы были выше на 22% относительно медианного значения за 2012 год.
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