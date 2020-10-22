Москва, , 16:32 — REGNUM Население РФ боится девальвации рубля и предпочитает иметь на руках не бумажки, гарантированные Банком России, а какой-то реальный товар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что средние траты российских домохозяйств на товары повседневного спроса превысили за девять месяцев 2020 года показатели прошлых лет.

«Рост спроса был связан с двумя факторами. Первый из них — это отложенный спрос после жестких ограничений, — сказал Комолов. — И второй связан с ростом кредитования. Банки РФ отчитываются о рекордном спросе на ипотечные займы. Также имеет место рост спроса на автокредиты. Всё это объясняется тем, что наши соотечественники, опасаясь девальвации, пытаются осуществить крупные покупки для того, чтобы избежать резкого обесценения рубля. Потому что как только в мире повышается турбулентность, то это непременно сказывается на курсе рубля, который каждый раз обновляет очередные антирекорды. Население страны хочет иметь на руках не бумажки, гарантированные Банком России, а какой-то реальный товар и реальную стоимость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательского холдинга «Ромир», в марте 2020 года расходы были выше на 22% относительно медианного значения за 2012 год.

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