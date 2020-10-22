Москва, , 16:31 — REGNUM Объём международных резервов России за неделю не изменился и по состоянию на 16 октября составил $585,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Центробанка.

На начало октября, согласно данным регулятора, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $432,63 млрд, специальные права заимствования — $6,84 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,84 млрд, монетарное золото — $139,12 млрд.

Напомним, в августе объём международных резервов России впервые в истории превысил $600 млрд, после чего показатель начал снижаться.