Ереван, , 16:21 — REGNUM Предложение исключить Турцию из числа стран, пользующихся единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза (таких стран 103) внесло армянское правительство, сообщили 22 октября в его пресс-службе.

Турецкий флаг

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Это предложение, внесённое армянским вице-премьером Мгером Григоряном, связано с нагорно-карабахским конфликтом, где замешана, по версии Еревана, Анкара.

Напомним, страны из вышеуказанного списка пользуются тарифными льготами в рамках торговли в ЕАЭС. Накануне, 21 октября, Армения заявила о введении запрета с 2021 года на импорт товаров из Турции.

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