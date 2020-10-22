Пермь, , 16:14 — REGNUM В Пермском крае к 2023 году должны снизить уровень безработицы до 3,3% Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин сегодня, 22 октября, во время бюджетного послания Законодательному собранию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Глава региона назвал цель амбициозной, но достижимой. «За последние несколько месяцев сделано достаточно много. Сейчас банк вакансий насчитывает 21 тыс. свободных рабочих мест. Этого удалось достичь благодаря улучшению работы службы занятости. Наша цель на 2023 год — достичь уровня безработицы — не более 3,3%. Тоже амбициозная задача, но считаю, что все шансы справиться с ней у нас имеются», — сказал Махонин.

Он также отметил, что реализуемые инвестиционные проекты позволят создать на территории края 16,5 тыс. новых рабочих мест.

Добавим, что в августе 2020 года уровень безработицы в регионе составлял 5,5%. По данным Пермьстата, на конец августа на учете в службе занятости числилось 73 917 граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них 67 923 человека официально имели статус безработного.