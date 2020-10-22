Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM В Ростовской области до конца 2020 года заработают два мусороперерабатывающих завода — в Мясниковском и Волгодонском районах. Об этом сообщила заместитель министра ЖКХ Ростовской области Ирина Ялтырева.

«На строительство инфраструктуры отходоперерабатывающих комплексов будет направлено более 7 млрд рублей инвестиций. Уже вложено инвесторами — региональными операторами — почти 1 млрд рублей. До конца этого года запланировано направить еще порядка 1,4 млрд рублей», — уточнила Ялтырева.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году донские власти планировали запустить первый межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс — Новочеркасский МЭОК. Однако пока в Ростовской области по факту не работает ни один из подобных объектов.

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