Москва, , 15:59 — REGNUM То, что правительство России рассмотрит возможность предоставления субсидий на развитие жилищного строительства семи регионам страны, это крайне важно, особенно если учесть, какие серьезные трудности испытывают региональные бюджеты из-за затянувшейся пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов.

«Учитывая серьезные финансовые трудности и ограничения бюджетов всех уровней из-за затянувшейся глобальной пандемии COVID-19, данные шаги со стороны российского правительства крайне важны, — сказал экономист. — Не следует говорить о несвоевременной помощи, например, жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения 2019 г. Многим была оказана оперативная поддержка как со стороны региональных, так и федеральных властей, а данное субсидирование обеспечит развитие жилищного строительства в целом по области».

При этом экономист пояснил: то, что данные меры распространяются на ограниченное количество регионов, связано, скорее всего, не только с ограниченностью финансовых ресурсов, но и с оценкой целесообразности представления субсидий наиболее нуждающимся в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры населенным территориям.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о продлении программы льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин предложил правительству продлить льготную ипотеку