Москва, 22 октября 2020, 15:59 — REGNUM То, что правительство России рассмотрит возможность предоставления субсидий на развитие жилищного строительства семи регионам страны, это крайне важно, особенно если учесть, какие серьезные трудности испытывают региональные бюджеты из-за затянувшейся пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов.
При этом экономист пояснил: то, что данные меры распространяются на ограниченное количество регионов, связано, скорее всего, не только с ограниченностью финансовых ресурсов, но и с оценкой целесообразности представления субсидий наиболее нуждающимся в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры населенным территориям.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о продлении программы льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2021 года.
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