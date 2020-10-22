Пхеньян, , 16:00 — REGNUM В КНДР появилась собственная мобильная платёжная система, сообщает северокорейский портал «Meari».

Согласно опубликованным данным, совместная исследовательская группа Центрального банка КНДР и Пхеньянского бюро информационных технологий разработала систему электронных платежей и в настоящее время работает над её внедрением.

Отмечается, что данная система избавит граждан от необходимости иметь при себе наличные средства или банковскую карту, поспособствует стабилизации денежного обращения, а также позволит сократить распространение микробов и вирусов при использовании бумажных денег.

Технические подробности не раскрываются.