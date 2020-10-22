Москва, , 15:45 — REGNUM Компания «Порше Руссланд» запустила в Москве сервис каршеринга Porsche Drive. Об этом сообщает пресс-служба «Порше Руссланд».

Впервые прокат Porsche появился в 2017 году в Германии. После сеть Porsche Drive расширилась на такие страны, как Швейцария, Франция, США и Япония.

Проект в России осуществляется Porsche Drive совместно с компанией RentRide. Максимальный срок аренды авто составляет 28 дней. В автопарке компании имеются модели: 718 Boxster S, 911 Carrera S, Cayenne S Coupe, Cayenne S и Panamera 4S.

Заказать модель можно онлайн через специальное мобильное приложение.

Отмечается, что воспользоваться арендой Porsche могут граждане России достигшие 25 лет и имеющие стаж вождения не менее пяти лет. В компании также сообщили, что в будущем Porsche Drive планирует расширить в РФ свою сеть на другие крупные города.

Ранее компания Porsche представила новую гибридную модификацию модели Panamera под названием Turbo S E-Hybrid. Под капотом этого авто установлен гибридный силовой агрегат, который состоит из четырёхлитрового твин-турбо V8 Porsche максимальной мощностью 563 л. с. и электромотора производительностью 134 л. с.

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