Москва, , 15:48 — REGNUM Кредитные организации будут ужесточать требования к выдаче займов. Об этом 22 октября заявил директор СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Борис Воронин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Банки будут более жестко подходить к заемщикам. Но кредиты берутся. Давайте глянем по двум полисам. Первое — это льготная ипотека. Чистой воды надуваемый пузырь, когда количество заявлений на реструктуризацию уже ранее выданной ипотеки растёт, в то же время количество новых ипотечных кредитов ставит рекорды. Потому что льготная, потому что ограниченная, потому что надо успеть», — сказал Воронин.

По его словам, льготную ипотеку берут на фоне падения доходов. Это обстоятельство является негативным фактором. В итоге рост займов на фоне падения уровня жизни может привести к росту числа банкротств.

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