Петропавловск, Казахстан, , 15:31 — REGNUM Акимат (администрация) Северо-Казахстанской области планирует перевести аэропорт Петропавловска в госсобственность. Об этом заявил аким (глава) региона Кумар Аксакалов на онлайн-приеме граждан.

По его словам, в настоящее время запущена процедура банкротства. После этого аэропорт планируется перевести на баланс социально-предпринимательской корпорации «Солтустик».

Аксакалов добавил, что в бюджете уже предусмотрены средства на содержание аэропорта в 2021 году. Глава региона пообещал решить вопрос с задолженностью по заработной плате до 10 ноября.

Отметим, по 2018 года аэропорт обслужил 18 410 пассажиров. На сегодняшний день в аэропорту запущено два регулярных авиарейса: в Алма-Ату и Нур-Султан.