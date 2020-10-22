Нур-Султан, , 15:41 — REGNUM По итогам января — сентября 2020 года наиболее продаваемыми новыми легковыми авто казахстанской сборки стали машины бренда LADA. Об этом сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

За указанный период в Казахстане дилеры реализовали 13 404 машины Lada местной сборки.

Продажи моделей Hyundai составили 11 509 экземпляров. Таким образом, автомобили этой компании стали вторыми по популярности. На третьем месте разместились собранные в Казахстане автомобили Ravon — 5414 единиц.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились автомобили KIA (4689 ед.) и Chevrolet (3563 ед.).

Напомним, в сентябре текущего года на автозаводах Казахстана было изготовлено 6858 экземпляров автотранспортных средств — на 40% больше, чем год назад.

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